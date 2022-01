NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın endişelerini dinlemeye her zaman hazırız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülke dışişleri bakanlarının NATO-Rusya Konseyi öncesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatını görüştüğünü belirtti. Stoltenberg, "Rusya'nın endişelerini dinlemeye her zaman hazırız. NATO, siyasi çözüm için her çabayı gösterecektir ancak diyaloğun anlamlı olması için bunun aynı zamanda müttefiklerin Rus eylemleri hakkında uzun süredir devam eden endişelerini de kapsaması gerekmektedir" dedi.

