Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde, "Külfet Paylaşımı, Caydırıcılık ve Savunma" başlıklı ilk oturumun öncesinde kısa bir açıklama yaptı. Müttefiklerin son 5 yıldır savunma bütçelerini arttırdığını vurgulayan Stoltenberg,"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
NATO ve müttefik ülkelerin bayrakları.
NATO ve müttefik ülkelerin bayrakları.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz" dedi.

Savunma bakanlarının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini ele alacağını ifade eden Stoltenberg, ittifakın bu çerçevede gelecek için hazır olması gerektiğini söyledi.

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"Savunmaya yatırım devam etmeli"

"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz" diyen Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma bütçelerini artırdığına ve böylelikle ulusal savunma harcamalarına gelecek yılın sonuna kadar ilave 100 milyar dolar ekleyeceklerine dikkati çekti.

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Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın kriz anında hızlı tepki verme gücünü geliştirmeyi amaçlayan NATO Hazırlık Girişimi'ne ilişkin gelişmeleri ve siber savunmayla donanma gücünü de ele alacağını kaydetti.

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