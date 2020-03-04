NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'deki saldırılara bir an önce son vermesi çağrısında bulunarak Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Stoltenberg, "Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı. Esed rejimi ve Rusya, Suriye'deki saldırılara bir an önce son vermeli, uluslararası hukuk kurallarına saygı duymalı ve BM'nin barışçıl çözümüne destek vermeli ifadelerini" kullandı.

Haber Merkezi 04 Mart 2020, 20:01 Son Güncelleme: 04 Mart 2020, 20:12 AA