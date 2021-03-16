NATO Genel Sekreteri: Türkiye ile ciddi görüş ayrılıklarımız var

Avrupa Parlamentosu'ndaki savunma ve dışişleri komisyonlarının toplantısında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin attığı adımlar karşısında “endişeli” olduklarını söyledi.

Stoltenberg, “Ciddi endişelerimi dile getirdim; hepimizin bildiği gibi Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini alma kararından dolayı ciddi görüş ayrılıklarımız ve bazı sorunlar var" dedi.

NATO'nun aynı zamanda bu konuları tartışmak için "önemli bir platform sunduğunu" aktaran Stoltenberg, bu sayede farklı konuların gündeme getirilebileceğini, ciddi tartışmalar yapılabileceğini ifade etti.

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