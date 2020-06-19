NATO üyesi Türkiye ve 10 ülke ortak pilot eğitimi girişimine imza attı

Teker teker yıkılan heykeller Batı için sadece bir başlangıç

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından tüm Avrupa ülkelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenmeye başladı. Avrupa'nın merkezi konumundaki İngiltere'ye de sıçrayan protesto gösterileri sırasında köle taciri Edward Colston'un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli de kaldırıldı. Bu heykellerin kaldırılması ise yakın tarihte yaşanacak gelişmeler için sadece bir başlangıç. On yıllardır Avrupa kendi sömürge tarihini ve köleliğin en önemli merkezi olma konumunu göz ardı ederken yaptığı zulümleri tarihi boyunca kutsamayı tercih etti. Bu son olaylar geçmişi tam manası ile anlamak Avrupa genelinde hakim olan ırksal mirasının yanlışlarla dolu yapısını bozmaya yardımcı olacak.