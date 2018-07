Brüksel'deki NATO zirvesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Donald Trump, ülkesine dönerken attığı tweetle yine gündem oldu. NATO ile muhteşem bir toplantı yaptığını söyleyen Trump şunları yazdı:

NATO zayıftı, ama artık yeniden güçlü (bu da Rusya için kötü bir şey). Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama parayı hiç anmıyor. Diğer müttefikler artık NATO'ya 33 milyar dolar daha fazla ödeme yapıyorlar ve gelecekte yüz milyarlarca dolar daha ödeyecekler.



I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

