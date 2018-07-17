Dünya NATO zayıftı ama artık yeniden güçlü
AMERİKA

'NATO zayıftı ama artık yeniden güçlü'

Avrupa turu dönüşü Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, artık NATO'nun daha iyi finanse edildiğini ve daha güçlü hale geldiğini söyleyerek 'Sırf benim yüzümden' ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Brüksel'deki NATO zirvesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Donald Trump, ülkesine dönerken attığı tweetle yine gündem oldu. NATO ile muhteşem bir toplantı yaptığını söyleyen Trump şunları yazdı:

NATO zayıftı, ama artık yeniden güçlü (bu da Rusya için kötü bir şey). Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama parayı hiç anmıyor. Diğer müttefikler artık NATO'ya 33 milyar dolar daha fazla ödeme yapıyorlar ve gelecekte yüz milyarlarca dolar daha ödeyecekler.

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