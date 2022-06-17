Dünya NATO Zirvesinde terör mücadele alarmı dördüncü seviyeye çıkarılacak
AVRUPA

NATO Zirvesi'nde terör mücadele alarmı dördüncü seviyeye çıkarılacak

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi'ni takip etmek için çeşitli ülkelerden 2 bine yakın gazeteci akredite oldu. Güvenlik önlemleri üst düzey seviyeye çıkarılırken terör mücadele alarm seviyesi dörde yükseltildi. Madrid'deki 3 otel tamamen ABD heyetine ayrılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin zirveye video konferansla katılımı bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
NATO Zirvesinde terör mücadele alarmı dördüncü seviyeye çıkarılacak
Arşiv

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'nde, ülke tarihinde bu zamana kadar yapılan uluslararası toplantılardaki en büyük güvenlik önlemi alınarak, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı bildirildi.

AB için üyelik isteyen İsveç ve Finlandiya'da katılacak

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi'ne NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.

Güvenlik en üst düzeyde olacak

NATO'nun 40 yıllık üyesi olan ve 1997'den sonra ikinci kez bu ittifakın zirvesine ev sahipliği yapacak İspanya, 40 kadar ülkeden toplamda 2 bin kişinin katılacağı ay sonundaki zirve için Madrid'de en üst düzey güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanlığı, 6 bin 550 ulusal polis, 2 bin 400 jandarma ve çok sayıda yerel güvenlik birimini zirve için görevlendirdi.

IFEMA fuar alanında yapılacak zirvenin en yoğun olduğu 29 ve 30 Haziran'da Madrid'in merkezindeki ana yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Vatandaşlara imkanlar dahilinde evden çalışmaları tavsiye edildi.

Terörle mücadele alarmı dördüncü seviyede olacak

Zirve öncesi olası tüm güvenlik tehditlerini analiz eden içişleri ve savunma bakanlıkları, şimdiye kadar olduğu gibi terörle mücadele alarmını 4. seviyede tutmaya devam ediyor. NATO karşıtı gösterilerin de zirvenin yapılacağı yerden uzakta olacağı kaydedildi.

Diğer yandan, İspanyol haber ajansı EFE, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın heyetinde yaklaşık bin kişinin olduğunu ve Madrid'deki üç otelin tamamen ABD heyetine ayrıldığını yazdı.

Zelenskiy video konferansla katılacak

NATO'nun gelecek 10 yıllık planlamasının yapılacağı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ana madde olacağı zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla konuşma yapması öngörülüyor.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'dan bakanların, NATO'yu protesto etmeleri nedeniyle zirveyle ilgili toplantılara katılmaları beklenmiyor.

Zirveyi takip etmek için dünyanın dört bir yanından 2 bine yakın gazeteci akredite oldu.

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