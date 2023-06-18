|
Dünya

NATO'da devir teslim: İlk kadın sözcü görevini yardımcısına bırakıyor

NATO bünyesinde en uzun süre görev yapan ve bu görevi üstlenen ilk kadın olduğu ifade edilen Oana Lungescu, Temmuz ayında yapılacak olan NATO Vilnius Zirvesi'nin ardından görevini yardımcısı Dylan White'a devredecek.

16:50 . 18/06/2023 Pazar
DHA
Politico 2016 yılında Lungescu'yu Brüksel'deki en etkili kadınlardan biri olarak seçmiştir.

Politico 2016 yılında Lungescu'yu Brüksel'deki en etkili kadınlardan biri olarak seçmiştir.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu 9 Haziran’da sosyal medya hesabından “bazı kişisel haberler” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Ağustos sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Lungescu’nun yaptığı paylaşımda, “NATO Sözcüsü olarak görev yapan ilk kadın olan Oana Lungescu, bir neslin en çalkantılı döneminde ittifakın iletişimini yönettikten sonra Ağustos sonunda görevinden ayrılıyor.  BBC'deki uzun kariyerinin ardından 2010 yılında eski Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen tarafından atanan ve 2014 yılında Jens Stoltenberg tarafından yeniden görevlendirilen Lungescu aynı zamanda NATO'nun en uzun süre görev yapan sözcüsü ve yakın tarihte bu göreve getirilen ilk gazeteci. Temmuz ortasında yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nin ardından görevini yardımcısı Dylan White'a devredecek” ifadeleri yer aldı.


“Brüksel'deki en etkili kadınlardan biri”


NATO’nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Lungescu, NATO’nun 7/24 medya operasyonlarını koordine etmenin yanı sıra ittifakın zirveler ve bakanlar toplantıları da dahil olmak üzere tüm önemli etkinliklerinin medya boyutlarını planlamakta ve yönetmektedir. Lungescu ayrıca NATO Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yapılan tüm konuşma ve yayınlardan da sorumludur. Lungescu bu görevi üstlenen ilk kadın ve ilk gazetecidir. Politico 2016 yılında Lungescu'yu Brüksel'deki en etkili kadınlardan biri olarak seçmiştir.



#NATO
#sözcü
#kadın
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 lise sorumluluk sınavı tarihleri belli oldu mu?