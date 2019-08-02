Dünya NATOdan S-400 açıklaması Sisteme entegre etmeyecek
AMERİKA

NATO'dan S-400 açıklaması: Sisteme entegre etmeyecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 sistemi almasına ilişkin, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor." dedi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ABD ile Patriot füze savunma sistemi alma ihtimali konusunda yürüttüğü görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, İtalya ve Fransa ile de füze savunma sistemleri konusunda müzakere halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 sisteminin, NATO üyelerinin sistemine entegre edilme ihtimaline yönelik soruya Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor." yanıtını verdi.

Rusya'nın INF'den çekilmesi

ABD'den sonra Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine de değinen Stoltenberg, ABD'nin INF'den çekilmesinin tüm NATO müttefikleri tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Çünkü hiçbir anlaşma tek tarafın uyması halinde efektif olmayacaktır. Rusya anlaşmadan feragatin tek sorumlusudur." diye konuştu.

INF'nin iptalinin ardından NATO'nun "Avrupa'ya nükleer silah yerleştirmeyeceğini" belirten Stoltenberg, müttefiklerin yeni bir silahlanma yarışından yana olmadığını kaydetti.

Stoltenberg, müttefiklerin, etkili uluslararası silahların kontrolü, yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Rusya'nın yaptığının aynısını yapmayacağız. Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. NATO aynı zamanda, Rusya'nın eylemleri mümkün kıldığı sürece yapıcı ilişkiler kurma yönündeki isteğini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün INF'nin resmen sona erdiğini duyurmuştu.

  • ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den, tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

REKLAM
Fıratın doğusu için gelecekler

Fırat'ın doğusu için gelecekler

MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek.
Katillerden biri daha yakalandı

Katillerden biri daha yakalandı

38 kişinin öldüğü Güvenpark saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Yayın krizi sona erdi

Yayın krizi sona erdi

​Maçların hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.
Bir insan, bir fidan

Bir insan, bir fidan

​Yeni proje için düğmeye basıldı: Dünyadaki her insan için bir fidan dikilecek.
Göç dalgasına radarlı çözüm

Göç dalgasına radarlı çözüm

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Yolcu otobüsü<br>alev aldı

Yolcu otobüsü
alev aldı

​Balıkesir'deki olayda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

"Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter."

750'den başlıyor

750'den başlıyor

​Fiyatlar illere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor.
İzmir'de yakalandı

İzmir'de yakalandı

Kaynak Holding'in kurucuları arasında yer alıyordu.
Trabzonspor'un <br>yeni golcüsü

Trabzonspor'un
yeni golcüsü

​Adı sır gibi saklanan forvet ortaya çıktı.
ABD<br>resmen duyurdu

ABD
resmen duyurdu

32 senelik anlaşmadan çekildiğini açıkladı.
Bayramda hava<br>nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

Bu haberi okumadan tatil planı yapmayın.
1 hafta süreniz var

1 hafta süreniz var

Yurt dışından alışveriş yapanlar mağdur olmayın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.