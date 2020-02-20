Dünya NATOdan Türkiyeye destek klibi Müttefiklerimizle birlikteyiz
AVRUPA

NATO'dan Türkiye'ye destek klibi: Müttefiklerimizle birlikteyiz

NATO, Türkiye'nin ittifaka sağladığı katkıları anlatan klip paylaştı. "NATO ortak değerlerden oluşan bir ailedir. Barış ve istikrar için müttefiklerimizle birlikteyiz. Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz." mesajıyla paylaşılan klipte, Türk güvenlik güçlerinin görüntülerine de yer verildi.

Haber Merkezi AA
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NATO'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan klipte, Muharip Jet Pilotu Esra Özatay'ın anlatımıyla Türkiye'nin ittifaka sağladığı farklı katkılar aktarıldı.

Klipte, Özatay, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hem de birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'in Türk olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

  • Her NATO üyesinin eşit derecede söz hakkı olduğuna dikkat çekilen klipte, kararların birlikte alındığının altı çizildi ve "Birlikte daha güçlüyüz ve güvendeyiz." mesajı verildi.

NATO resmi Twitter hesabından Türkiye paylaşımı
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NATO resmi Twitter hesabından Türkiye paylaşımı
NATO resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, 'NATO ortak değerlere sahip bir ailedir. Barış ve istikrar için Müttefiklerimizle birleşiyoruz. Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz' ifadelerine yer verildi.
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