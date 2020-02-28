Dünya İdlibdeki alçak saldırı dünya basınında Türkiye NATOnun 5 maddesini işletme hakkına sahip
AVRUPA AMERİKA

NATO'nun 5. maddesi - Türkiye İdlib'deki saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi işletme hakkına sahip

İdlib'deki alçak saldırı dünya basınında: Türkiye NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Esed rejiminin İdlib'deki alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Dünya basını, saldırıyı son dakika olarak duyurdu. Uluslararası haber ajanslarının 'acil' koduyla duyurduğu İdlib saldırısı için Financial Times topyekün bir çatışma riskinin ortaya çıktığını yazdı. Deutsche Welle ise "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin şehit edilmesini son dakika olarak duyurdu.

İşte dünya basınına yansıyan o haberlerden bazıları:

MADDENİN İŞLETİLMESİNE ONAY VERİLİR Mİ?

  • Deutsche Welle (DW): Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

SALDIRI SURİYE'DEKİ SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

  • New York Times: Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

Associated Press (AP): Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp.

  • The Guardian: Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyor.

Le Monde: Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TOPYEKUN BİR ÇATIŞMA RİSKİ

  • Financial Times: Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir.

İŞTE NATO'NUN 5. MADDESİ

NATO Antlaşması'nın 5. maddesi şöyle:

  • "Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

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