Dünya Nazi cuntasına terör örgütü suçlaması Devlet yetkililerini öldüreceklerdi
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Nazi cuntasına terör örgütü suçlaması: Devlet yetkililerini öldüreceklerdi

Almanya’da darbe yapmayı planlayan liderliğini Prens 13. Heinrich’in yaptığı nazi cuntası, Federal Cumhuriyet'i yıkmak için terör örgütü kurmakla suçlanıyor. 25 kişiden biri Avusturya'da bir diğeri de İtalya'da gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin Rus vatandaşı olduğu açıklandı. Darbeciler, askeri araçlarla devlet yetkililerine suikast da planlamış.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazi cuntasına terör örgütü suçlaması: Devlet yetkililerini öldüreceklerdi
​Almanya’da darbe yapmayı planlayan liderliğini Prens 13. Heinrich’in yaptığı nazi cuntası, Federal Cumhuriyet'i yıkmak için terör örgütü kurmakla suçlanıyor.

Almanya’da darbe yapıp mevcut devlet düzenini değiştirmek için hareket eden ve mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak. Savcılığın iddianamesinde grup üyelerinin askeri araçlar kullanıp devlet yetkililerine şiddet uygulayarak gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere cinayet işlemenin de dahil olduğu belirtildi. Savcılık iddianamesinde ayrıca söz konusu grup üyelerinin, mevcut Almanya sınırlarını tanımadıkları ve ülkeyi sözde bir “derin devletin” yönettiğine inandıkları, iktidarın ele geçirilmesiyle oluşturulacak bir “askeri kolun” asıl hedefe ulaşana kadar düzenin sağlanmasında yer almasını planladıkları ifade edildi. Grubun Kasım 2021’den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilen iddianamede, hazırlıklar içinde yönetim şeklinin planlanması, ekipman temini, atış eğitimi, yeni üye alımı gibi faaliyetlerin olduğu ifade edildi.

13. Heinrich
13. Heinrich

Almanya’da darbe yapmayı planlayan liderliğini Prens 13. Heinrich’in yaptığı nazi cuntası, Federal Cumhuriyet’i yıkmak için terör örgütü kurmakla suçlanıyor. 25 kişiden biri Avusturya’da bir diğeri de İtalya’da gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin Rus vatandaşı olduğu açıklandı. Darbeciler, askeri araçlarla devlet yetkililerine suikast da planlamış.

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