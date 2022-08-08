Nehirde mahsur kalan beyaz balina için umutlar azalıyor

Kurtarma ekipleri kayıp balinaya ihtiyaç duyulan iştah ve enerjiyi kazandırarak nehirden çıkartılmasını umut etmişti.

Ancak gözle görülür şekilde yetersiz beslenen beyaz balina ilk olarak Salı günü Paris'in yaklaşık 70km kuzeyinde bulunan nehirde görüldü.

Balinayı yüzmeye teşvik etmek için yapılan başarısız girişimlerden sonra, kurtarıcılar hayatta kalma şansının azaldığını söylüyor.

'Yeterli kadar beslenmiyor'

Şimdiye kadar kurtarıcılar dört metrelik balinanın beslenmesi için dondurulmuş ringa balığı ve canlı alabalık ile hayatta kalmasını sağlamaya çalıştı, ancak balinanın iştahsızlığı kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Yetkililer, mahsur kalan hayvanın iştahını uyandırmak ve Kuzey Kutbu habitatına geri dönebileceği Manş Denizi'ne 160 km uzunluğundaki dönüş yolculuğunu yapmasına yardımcı olmak için vitamin enjekte etmeyi de düşünüyor.

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Bir şekilde mahsur kalmış hayvanı nehirden çıkartılasını planlayan kurtarma ekipleri balinayı ılık ve durgun nehir suyunda bırakmanın artık bir seçenek olmadığını belirtti.

Balina çıkartılmak zorunda

Sea Shepherd Fransa başkanı Lamya Essemlali AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde balinanın nehirden mutlaka çıkartılması gerekiyor, bu koşullar onun için hiç iyi değil." dedi.

Essemlali, uzmanların oldukça fazla kütle kaybı yaşamış olan balina için çok az umut kaldığını söyledi.

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Yetkililer Cumartesi günü balinanın derisinde küçük lekelerin göründüğünü, ancak bunun Seine Nehri'nin doğal tatlı suyuna olan biyolojik bir tepki veya hayvanın sağlık durumunda meydana gelen kötüleşmeye bir işareti olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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Gözlemciler, balinanın ürkek davrandığını, yüzeye yalnızca kısa bir süreliğine yükseldiğini ve bir balinadan beklenen sesleri daha azını çıkarttığı ve bunun da balinanın sağlığıyla ilgili endişeleri artırdığını söyledi.

Uzmanlar, balinanın doğal yaşam alanından (Kuzey Kutbu ve Kuzey Kutbu'nun soğuk suları) bu kadar uzaklaşmayı nasıl başardığını hala çözebilmiş değil.

Beyaz balinalar bazen sonbaharda beslenmek için güneye gitse de ana vatanlarından bu kadar uzağa seyahat etmelerinin sıradan bir durum olmadığı düşünülüyor.



