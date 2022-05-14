Dünya Nekbe Günü gösterilerini yasaklayan Almanyaya Hamastan tepki İfade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı
AVRUPA

Nekbe Günü gösterilerini yasaklayan Almanya'ya Hamas'tan tepki: İfade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı

İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelemek için kullanılan Nekbe Günü bu sene yıldönümünde Almanya'da yasaklandı. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yasağı ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu faaliyetlerin engellenmesi, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve çifte standart politikasına bağlılıktır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Nekbe Günü gösterilerini yasaklayan Almanyaya Hamastan tepki: İfade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı
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Hamas Hareketi, Almanya'da 15 Mayıs Nekbe Günü (Büyük Felaket) faaliyetlerine yasak getirilmesini kınadı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, halkın köyünden ve kentinden zorla göç ettirilerek yaşadığı büyük felaketi Nekbe anmasının boş gerekçelerle yasaklandığını belirtti.

'Fikir özgürlüğüne saldırı'

"Bu tutum, işgalci siyonizmin çirkin yüzünün gerçekliğini gösteren anlatıyı, halkımızın etnik temizlik operasyonlarının en büyüğünden birinin ana tanığı olan mülteciler sorununu görmezden gelerek örtme girişimidir. Bu faaliyetlerin engellenmesi, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve çifte standart politikasına bağlılıktır"

Kanu, Nekbe Günü anma töreni düzenleme hakkının, tüm uluslararası hukuk ve örfün tanıdığı "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu vurguladı.

Nekbe belgeleri yayınlandı
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Nekbe belgeleri yayınlandı

Berlin polisi 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli derneklerin hafta sonu yapacakları Nekbe gösterilerinde kışkırtıcı sloganlar atılacağı, Yahudi karşıtı tezahürat yapılacağı ve şiddet eylemleri tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.

Berlin'deki Filistinli gruplar, bugün ve yarın Nekbe Günü münasebetiyle İsrail karşıtı protestolar düzenlemeyi planlıyordu.

Nekbe Günü: Büyük Felaket

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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14 Mayıs 1948'de İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti. İşgalin hemen ertesi günü, İsrail Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttu. Filistinliler, 69 yıldır 15 Mayıs'ı Nekbe 'Büyük Felaket' olarak anıyor.
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