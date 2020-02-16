Nepal koronavirüs nedeniyle Çin’de bulunan 175 vatandaşını tahliye etti

Etiyopya'nın mucizesi: Büyük Rönesans Barajı

Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı olan Büyük Rönesans Barajı, 74 milyar metreküp su tutma ve 6000 megavattan fazla hidroelektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Sudan–Etiyopya sınırına 40 km uzaklıkta bulunan ve Afrika'nın en büyük barajı olacak Rönesans barajının yapımının 2022'de tamamlanması bekleniyor. Çin kredileriyle finanse edilen 5 milyar dolarlık bu proje ülkenin sosyoekonomik kalkınma anlamında dönüşüm yaşamasını sağlayacak .