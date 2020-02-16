Dünya Nepal koronavirüs nedeniyle Çinde bulunan 175 vatandaşını tahliye etti
AFRİKA

Nepal koronavirüs nedeniyle Çin’de bulunan 175 vatandaşını tahliye etti

Nepal, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentindeki çoğunluğu öğrenci 175 vatandaşını tahliye etti.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar, iki hafta süreyle karantina altında tutulacak.
Vatandaşlar, iki hafta süreyle karantina altında tutulacak.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler vatandaşlarını Çin’den tahliye ediyor. Nepalli yetkililer, Wuhan’da okuyan öğrencilerin aileleri tarafından yapılan protestoların ardından çoğunluğu öğrenci olan 175 kişinin ülkeden tahliye edildiğini açıkladı.

  • Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mahendra Shrestha, 134 erkek ve 41 kadın vatandaşı taşıyan Nepal Havayolları’na ait uçağın başkent Katmandu’da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na indiğini aktardı. Shrestha, "Karantinadaki doktorların yakın gözlemi altında olacaklar" dedi. Tahliye edilen vatandaşların Bhaktapur kentinde 2 hafta süreyle karantina altında tutulacağı belirtildi.

Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
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Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
Salgın nedeniyle bir günde 242 kişi öldü. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1400'e ulaştı. Hasta sayısı 60 bini geçiyor. Virüs durdurulmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir.

"Karantinadaki doktorların yakın gözlemi altında olacaklar"

Geçtiğimiz hafta Wuhan’da okuyan öğrencilerin aileleri, çocuklarının kısa sürede ülkeye getirilmesini talep ederek Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterileri düzenlemişti.

Hükümet ise tahliyede yaşanan gecikmelerin, tahliye edilenlerin karantinada tutulacağı binanın hazırlanma sürecinden kaynaklandığını ifade etmişti.

Nepal’de şu ana kadar doğrulanmış 1 koronavirüsü vakası bulunuyor.

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