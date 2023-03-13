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Dünya

Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi. Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

16:40 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı.

Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı.

Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi.


Devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.


Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane konuya dair, "
Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil."
açıklamalarında bulundu.

Lamichhane,
"Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor."
dedi.

Derneklerin kendilerinden yetkisiz yürüyüş faaliyetlerinin durdurulmasını istediğini kaydeden Lamichhane, turizm derneklerinin de uzun süredir aynı talepte bulunduklarını aktardı.


Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.


Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti.


8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.





#Nepal
#Everest
#Tırmanış
1 saat önce
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Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
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