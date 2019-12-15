Nepal’de otobüs kazası: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

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İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi

İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.