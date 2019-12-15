Dünya Nepalde otobüs kazası 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
ASYA

Nepal’de otobüs kazası: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

Nepal’de otobüs kazası: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

Dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Otobüs uçurumdan yuvarlandı.
Otobüs uçurumdan yuvarlandı.

Nepal’de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 18 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

  • Kaza, Nepal’in başkenti Katmandu’nun doğusunda meydana geldi. Dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazanın meydana geldiği bölgedeki yolun dik ve rüzgarlı olduğu, şoförün dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

Otobüste bulunan yolcuların, 4 bin metre yükseklikte bulunan Kalinchowk Bhagawati adlı Hindu tapınağından döndükleri öğrenildi.

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