Netanyahu görevi bugün Bennett'e devrediyor

Netanyahu'nun kaderi bir grup benzemezin elinde

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'yu koltuğundan edecek muhalif partilerin kuracağı koalisyon hükümetinin güven oylamasının 13 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Kurulacak koalisyondaki kişiler, bambaşka görüşlerden olup asla bir duruş içine gelemeyecek kadar birbirlerinden uzaklar. Dışarıdan bakanların adeta “yekpare bir yenilmez güç' olarak tasavvur etmeye alıştığı İsrail, içeriden bakıldığında, derin uçurumlarla birbirinden ayrılmış, kıran kırana kavga eden düşman hiziplerden oluşan bir cinnet toplumundan ibaret.