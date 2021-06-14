Netanyahu görevi bugün Bennett'e devrediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün görevi Naftali Bennett'e devredeceği bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Bennett'in pazartesi Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geleceği belirtildi.
RESMİ DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILMAYACAK
İsrail basınından yer alan haberlerde ise görüşmede Netanyahu'nun görevi Bennett'e devredileceği ancak Başbakanlıkta resmi bir devir teslim töreni yapılmayacağı ifade edildi.
DÜNYA
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12 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ
İsrail'de Bennett ve Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti Mecliste bugün güven oyu alarak 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.
Koalisyon anlaşmasına göre Yamina lideri Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini sürdürecek.
Bennett, Ağustos 2023'te görevi Gelecek Var lideri ve koalisyon ortağı Yair Lapid'e devredecek.
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İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı.
Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı.
İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık Bu ülke bizim, Netanyahu gitti, Netanyahu hapse sloganları attı.
Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı suç bakanı yazılı pankart da asıldı.
Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti.
İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.
Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.
Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi
İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu'nun gidişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.