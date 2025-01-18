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Netanyahu Hamas'a şart koştu: Liste bize ulaşmadan Gazze'de ateşkes olmayacak

Netanyahu Hamas'a şart koştu: Liste bize ulaşmadan Gazze'de ateşkes olmayacak

20:5718/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
IHA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakacağı 33 İsrailli esirin isimleri kendilerine ulaşmadan ateşkesin uygulanmayacağını duyurdu. Anlaşmanın ihlaline müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, "Serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar ateşkes olmayacak" dedi.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti.

Netanyahu,
“Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir”
ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.

İsrail, Hamas ile arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

#İsrail
#Hamas
#Ateşkes

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