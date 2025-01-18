Netanyahu Hamas'a şart koştu: Liste bize ulaşmadan Gazze'de ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakacağı 33 İsrailli esirin isimleri kendilerine ulaşmadan ateşkesin uygulanmayacağını duyurdu. Anlaşmanın ihlaline müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, "Serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar ateşkes olmayacak" dedi.
İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti.
Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.