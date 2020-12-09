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Dünya Netanyahu İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım
ORTADOĞU

Netanyahu: İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım

Netanyahu, koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı yaptıracak ilk İsrail vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Pfizer aşısına güveniyorum ve İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.

Haber Merkezi AA
Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını duyurmuştu.
Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Pfizer aşısını, örnek olmak amacıyla ilk kendisinin yaptıracağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 100 bin Pfizer Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasının ardından açıklama yaptı.

Netanyahu, aşıyı yaptıracak ilk İsrail vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Pfizer aşısına güveniyorum ve İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

100 bin Pfizer aşısı Tel Aviv'e ulaştı

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Belçika'dan gelen 100 bin Pfizer aşısının bulunduğu kargo uçağı, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Aşıların özel bir depoya aktarıldığı kaydedilen haberde, birkaç gün içinde 500 bin aşının, gelecek hafta ise bir milyon aşının daha ülkeye getirileceği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu kasım ayında, Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını ve bunun da 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacağını ifade etmişti.

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