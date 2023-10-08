|
Dünya

Netanyahu onayladı: İşgalci İsrail resmi olarak savaş hali ilan etti

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın dün sabah saatlerinde işgalci İsrail’e yönelik başlattığı ’Aksa Tufanı Operasyonu’na yoğun bombardımanla karşılık veren işgalci güçler resmi olarak savaş ilan etti. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun savaş durumunu ilan etmesiyle önemli askeri adımların atılması kararı alındığı kaydedildi.

17:10 . 8/10/2023 Pazar
IHA
İşgalci İsrail resmi olarak savaş ilan etti

İşgalci İsrail resmi olarak savaş ilan etti

İşgalci israil güçleri 50 yıl aradan sonra savaş hali ilan ettiğini duyurdu. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun savaş durumunu ilan etmesiyle önemli askeri adımların atılması kararı alındığı kaydedildi.

Netanyahu 'birleşin' çağrısında bulunmuştu

Dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına “birleşin” çağrısı yaparak, “Sabah saatlerinden bu yana İsrail savaştadır. İlk hedefimiz, bölgeye sızan düşmanı temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim alanlarımızda güvenliği ve barışı sağlamak. İkinci hedefimiz ise Gazze Şeridi’nde de düşmana ağır bedel ödetmek. Üçüncü hedefimiz ise kimsenin bu savaşa katılma hatası yapmaması için diğer bölgeleri güçlendirmek” ifadelerini kullanmıştı.

İşgalci İsrail savaş ilan etti

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın dün sabah saatlerinde İsrail’e yönelik başlattığı ’Aksa Tufanı Operasyonu’na ’Demir Kılıçlar Operasyonu’yla karşılık veren İsrail’de Güvenlik Kabinesi toplanmıştı. İsrail Güvenlik Kabinesi, resmi olarak savaş ilan etti. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, kabinenin savaş durumunu ilan etmesiyle önemli askeri adımların atılması kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, savaş kararının dün Hamas tarafından başlatılan operasyon nedeniyle zorunlu olarak alındığı aktarıldı.




Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgalci İsrail, yapılan görüşmelerinin ardından Netanyahu'nun büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığını ve resmen savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...


#israil
#filistin
#Binyamin Netanyahu
#İsrail Başbakanı
#savaş ilanı
#Gazze
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET