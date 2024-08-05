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Dünya

Netanyahu'dan dünyaya tehdit: Kim bize zarar vermek isterse bunun bedelini çok ağır ödeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kim bize zarar vermek isterse bunun bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

07:44 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu ölümünün ardından İran-İsrail arasında tansiyon giderek artıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir törende yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.


Netanyahu, "Hamas üzerindeki askeri baskının arttırılması, tüm rehinelerimizin, yaşayanların ve ölenlerin evlerine dönmesi de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılmasına yol açacaktır. İran ve yandaşları bizi terörizmle çevrelemek istiyor. Yakın ve uzak her cephede, her arenada onların karşısında durmaya kararlıyız. Kim bize zarar vermek isterse bunun bedelini çok ağır ödeyecektir" ifadelerini kullandı.


Netanyahu, bugün gerçekleştirilen hükümet toplantısında ise, "Tekrar ediyorum ve düşmanlarımıza sesleniyorum. Bize karşı hangi taraftan gelirse gelsin, yapılacak her türlü saldırganlığın karşılığını mutlaka vereceğiz ve bunun bedelini ağır ödeteceğiz" dedi.

#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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