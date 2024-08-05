Netanyahu'dan dünyaya tehdit: Kim bize zarar vermek isterse bunun bedelini çok ağır ödeyecek

Netanyahu, "Hamas üzerindeki askeri baskının arttırılması, tüm rehinelerimizin, yaşayanların ve ölenlerin evlerine dönmesi de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılmasına yol açacaktır. İran ve yandaşları bizi terörizmle çevrelemek istiyor. Yakın ve uzak her cephede, her arenada onların karşısında durmaya kararlıyız. Kim bize zarar vermek isterse bunun bedelini çok ağır ödeyecektir" ifadelerini kullandı.