Netanyahu'dan Gantz'a sunduğu öneri basına sızdı: İki seçenek sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a ya işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhak" planına destek vermesini ya da hükümeti feshederek yeniden erken seçim kararı almayı önerdiği bildirildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, "ilhak" planına ilişkin Başbakan Netanyahu ile Gantz arasında fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.

Haberde, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının Netanyahu için "hayat memat" meselesi haline geldiği iddia edildi.

FOTOĞRAF 37 İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alana giriş öncesi protestoculara maske dağıtılırken, sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi için anonslar yapıldı. Filistin bayrakları açan protestoculardan bazıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek üzerinde suç başbakanı yazılı maske taktı. Protestoda, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un son sözlerine atıfta bulunularak 1948'den bu yana nefes alamıyoruz. pankartı açıldı. Sık sık ilhak karşıtı sloganlar atan protestocular, Filistinlilerin hayatları değerlidir, Irkçılığı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. ABD'den Demokrat Parti Vermont Senatörü Bernie Sanders da görüntülü mesajla Tel Aviv'deki protestoya destek verdi. Sanders, mesajında, İsrail'in ilhak planına tepki göstererek, Batı Şeria'nın herhangi bir bölümünün yasa dışı olarak ilhak edilmesi planı durdurulmalı, işgal son bulmalı. Filistin ve İsrail'deki tüm insanların eşit şartlar altında yaşamaları için çalışmalıyız. ifadelerini kullandı. Protestoya destek veren İsrail vatandaşı Judy Benezrak, İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ülkesi İsrail’in Filistin topraklarını ilhak planına karşı olduğunu dile getiren Benezrak, Hiç kimse işgal altında yaşamamalı. Herkesin kendi devleti olmalı. Bizim kendi devletimiz olduğu gibi onların (Filistinliler) da kendi devleti olmalı. Bizim ülkemiz onların topraklarını işgal etmemeli. dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail'in toprağı olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu. ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı. Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek. İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail’in 'ilhak' planı Tel Aviv’de protesto edildi İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestocular sosyal mesafeye dikkat ederek meydanda yerlerini aldı. BiP'te paylaş

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Erken seçim kararı almayı önerdi

ABD yönetiminin "ilhakı" desteklemek için plana Gantz'ın da onayını istemesi halinde, İsrail'deki koalisyon hükümetini zor günlerin beklediğine dikkati çekildi.

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Gantz'a ya "ilhak" planına destek vermesini ya da koalisyon hükümetini feshederek yeniden erken seçim kararı almayı önerdiği kaydedildi.

Bu nedenle gelecek birkaç günün yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra, Netanyahu-Gantz ortaklığındaki koalisyon hükümetinin geleceği açısından da oldukça "kritik" olduğuna işaret edildi.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

'Fikir ayrılıkları var'

İsrail basını, koalisyon hükümetinin iki ortağı Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planının nasıl uygulanacağı konusunda bazı fikir ayrılıkları olduğunu belirtiyor.

Netanyahu ile Gantz, aralarındaki "ilhak" planına ilişkin fikir ayrılıklarını gidermek için geçen hafta iki kez bir araya gelmişti.

Görüşmeye Meclis Başkanı Yariv Levin ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katılması dikkati çekmişti.

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