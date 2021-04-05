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Netanyahu'dan İsrail Savcılığına suçlama: Güçlü bir başbakanı devirmeye çalışıyorlar

Yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savcılığını kendisini devirmeye çalışmakla itham etti. İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşmasının ilk oturumu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Haber Merkezi AA
Netanyahudan İsrail Savcılığına suçlama: Güçlü bir başbakanı devirmeye çalışıyorlar
İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre Netanyahu, bugün yaklaşık 6 saat süren duruşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendisini görevi kötüye kullanmakla suçlayan İsrail Savcılığı için "yetkiyi uygunsuz bir şekilde kullandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Savcılığın kendisini devirmeye çalıştığına vurgu yaparak, "Onlar (savcılık) bir av gezisindeler. Bir suçu araştırmadılar ya da aramadılar. Sadece beni arıyorlardı." dedi.

Savcılığın kendi liderliğindeki hükümete karşı da darbe yapmaya çalıştığına dikkati çeken Netanyahu, "Onlar sağ kesimden güçlü bir başbakanı devirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, Savcılığı, "kayıtları silmek, ifadeleri ve şikayetleri görmezden gelmek, soruşturma materyallerini elinde bulunduran tek makamken sızdırmak ve daha fazla ayrıntı olmadan tanıklara ağır tehditlerle şantaj yapmak"la suçladı.

Ne olmuştu?

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşmasının ilk oturumu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Başsavcı Liat Ben Ari, duruşmada Netanyahu'nun "kişisel çıkarlarını güçlendirmek için merkezi medya organlarıyla koordineli şekilde yasa dışı menfaatler sağlamak adına görevini kötüye kullandığını" belirtmiş, Netanyahu ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Netanyahu, bugün Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada, Savcılığın iddianamesini okumasının ardından mahkemeden ayrılmıştı.

Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan Netanyahu'nun bugünkü duruşmasına yerel ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterirken, duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

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