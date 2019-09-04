Dünya Netanyahudan yeni tahrik İşgal altındaki El-Halile gidecek
ORTADOĞU

Netanyahu’nun ziyareti nedeniyle Hz. İbrahim Camisi ve bulunduğu bölge kapatıldı

Netanyahu'dan yeni tahrik: İşgal altındaki El-Halil'e gidecek

İsrail işgal güçleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim çalışmaları kapsamında Hz. İbrahim Camisi’nin bulunduğu bölgeye düzenleyeceği ziyaret nedeniyle, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde bulunan eski şehir bölgesini kapattı. Filistinliler bu duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi IHA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail işgal güçleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim çalışmaları kapsamında Hz. İbrahim Camisi’nin bulunduğu bölgeye düzenleyeceği ziyaret nedeniyle, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde bulunan eski şehir bölgesini kapattı. Filistinliler ise Netanyahu’nun ziyaretine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim çalışmaları kapsamında bugün El-Halil kentindeki eski şehirde Hz. İbrahim Camisi’nin de bulunduğu bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail işgal güçleri ise ziyaret nedeniyle, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde bulunan eski şehrin girişlerini ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca, bölgedeki tüm dükkanlar, camiye giden ana caddeler ve yollar da kapatıldı.

  • Caminin saat 13.00’ten 17.00’ye kadar kapatıldığı aktarılırken, Filistinliler ise bu durumu protesto etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Filistinli Luay, “İsrail işgal güçleri dükkanımı zorla kapattırdı. Benim ve ailemin bölgede bulunmamıza izin vermedi. Bölgemizin girişlerini ve çıkışlarını kontrol altına aldı” dedi.

El Halil kentinde Vakıflar Müdürü Cemal Ebu Aram ise, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ziyaretiyle bulunduğumuz durumdan bir şey değişmeyecek. Dünyayı İsrail’in baskınlarını ve saldırışlarını durdurmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Filistin direnişinden yetkili Mufid Eşşerbati ise, Netanyahu’nun ziyaretinin kışkırtıcı olduğunu nitelendirerek, "İsrail ordusunun uyguladığı zorluklarla öğle namazını camide kıldık" diye konuştu.

Netanyahu'dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü
DÜNYA
Netanyahu'dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü
Muhammed Mursinin oğlu vefat etti

Muhammed Mursi'nin oğlu vefat etti
İrana yeşil ışık

İran'a yeşil ışık

BM toplantısı için ABD'ye gidecek olan Ruhani'ye mesaj.
İmza töreninde büyük sürpriz

İmza töreninde
büyük sürpriz

Mustafa Cengiz, Falcao'nun sponsorunu açıkladı.
CHP dümeni Kandil'e kırdı

CHP dümeni Kandil'e kırdı

MHP lideri Bahçeli, ​CHP'yi sert eleştirdi.
Bizde neden olmasın

Bizde neden olmasın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer füze açıklaması.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

Türkiye ile ABD arasında kritik telefon görüşmesi.

Büyümede<br>hedef yüzde 5

Büyümede
hedef yüzde 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar.
CHP kandırdı<br>veliler tepkili

CHP kandırdı
veliler tepkili

'Bedava olacak dediler, zam geldi'
Koruyamadık<br>mahcubuz!

Koruyamadık
mahcubuz!

İşkenceyle öldürülen Eymen'in hikayesi yürekleri dağlamıştı.
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

'​Ölüm orucuna gidiyorum. Ya oğlum ya ölüm'
Milletimiz fitnecilere<br>prim vermez

Milletimiz fitnecilere
prim vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'ta net mesaj.
3 günün<br>sonunda yüzdü

3 günün
sonunda yüzdü

Yarısı batık vaziyette personel gece gündüz çalıştı.
İBB'den <br>kovulan işçi fenalaştı

İBB'den
kovulan işçi fenalaştı

​Eylem alanında bir anda yere yığılıverdi.
PKK'nın istismar<br> ve işkence dehşeti

PKK'nın istismar
ve işkence dehşeti

​Dağa kaçırdıkları kız çocukları jandarmaya sığındı.
İBB'den<br>bir zam daha

İBB'den
bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.
'İmame koparsa tespih dağılır'

'İmame koparsa tespih dağılır'

Erdoğan'dan ​Sivas Kongresi'nin 100. birlik ve beraberlik mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.