Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Filistinlilerin çıplak şekilde alıkonulmasıyla alay etti: Orta Doğu'da havalar sıcak
Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.
Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.
Köşeye sıkışınca 'hukuk bilmiyorum' dedi
İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.