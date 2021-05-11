Netanyahu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına 'alçakça' cevap

İşgalci İsrail ordusu'nun Gazze’deki saldırılarında 9’u çocuk 24 kişi vahşice katledilirken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail bu terör saldırılarına devam edeceğini açıklarken, bu zulme sessiz kalmayan, her fırsatta bu şiddete boyun eğmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm dünyaya çağrı yaptı.
BİRLİK OLMAYA DAVET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.
NETENYAHU'NUN OĞLUNDAN 'ALÇAK' PAYLAŞIM
Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun’nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.
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Netanyahu’nun oğlu, Erdoğan’ın paylaşımına sözde “Kürdistan” bayrağı görseliyle yanıt verdi. Netanyahu'nun oğlunun bu paylaşıma ise tepki yağdı.