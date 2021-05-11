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Dünya Netanyahunun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğanın Filistin paylaşımına alçakça cevap
ORTADOĞU

Netanyahu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına 'alçakça' cevap

Türkiye'nin, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepkisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu

Yair Netanyahu sözde 'Kürdistan' paçavrasının görseliyle haysiyetsizce bir yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netanyahunun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğanın Filistin paylaşımına alçakça cevap
İsrail Başbakanı Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu.

İşgalci İsrail ordusu'nun Gazze’deki saldırılarında 9’u çocuk 24 kişi vahşice katledilirken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail bu terör saldırılarına devam edeceğini açıklarken, bu zulme sessiz kalmayan, her fırsatta bu şiddete boyun eğmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm dünyaya çağrı yaptı.

BİRLİK OLMAYA DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.

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NETENYAHU'NUN OĞLUNDAN 'ALÇAK' PAYLAŞIM

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun’nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu’nun oğlu, Erdoğan’ın paylaşımına sözde “Kürdistan” bayrağı görseliyle yanıt verdi. Netanyahu'nun oğlunun bu paylaşıma ise tepki yağdı.

İşte o paylaşım:

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Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı.
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Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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