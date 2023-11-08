İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi suçlama dolu bir mektup bırakarak canına kıydı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun psikiyatrist Dr. Moshe Yatom, evinde ölü bulundu.