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Dünya

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti: Olanlardan İsrail Başbakanı sorumlu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun psikiyatrist Dr. Moshe Yatom, evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen Yatom'un, Netanyahu'yu 'yalan şelalesi' olarak tanımladığı ve yaşananlardan İsrail Başbakanı'nı sorumlu tuttuğu belirtildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:38 - 8/11/2023 mercredi
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi suçlama dolu bir mektup bırakarak canına kıydı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi suçlama dolu bir mektup bırakarak canına kıydı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun psikiyatrist Dr. Moshe Yatom, evinde ölü bulundu.

"Olanlardan Netanyahu sorumlu"

Dr. Ali Demirdaş'ın Global Village Space isimli siteye dayandırdığı haberine göre; intihar ettiği belirtilen
Yatom'un, Netanyahu'yu 'yalan şelalesi' olarak tanımladığı ve yaşananlardan İsrail Başbakanı'nı sorumlu tuttuğu belirtildi.
'İsrail Başbakanı'nın psikiyatristi intihar etti' başlıklı haber

"Yalan şelalesi Netanyahu'nun esrarengiz zihnine girmeye çalıştım fakat kişiliğim parçalandı"

Bahse konu haber sitesinde ünlü İsrailli psikiyatrist Yatom'un ölümüne ilişkin,
"Netanyahu'yu 'umusuzluğunun kaynağı' olarak göstererek intihar etti. Dokuz yıl boyunca Netanyahu'nun 'esrarengiz' zihnine girmeye çalıştım fakat 'yalan şelalesi' tarafından mağlup edildim. Netanyahu'yu tedavi ederken yenilmez olan kişiliğim parçalandı"
ifadeleri yer aldı.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Moshe Yatom
#Psikiyatrist
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