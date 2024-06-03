Netanyahu'ya 'ateşkesi kabul edersen kabineyi dağıtırız' resti: Biden'ın teklifi tehlikeli

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin İsrail Meclisi önünde açıklamada bulundu.
"Biden'ın teklifi tehlikeli"
Ateşkes kabul edilirse hükümeti dağıtacaklar
ABD'nin ateşkes teklifi
Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
Hamas'tan yapılan açıklamada da, "Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denilmişti.