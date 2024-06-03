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Netanyahu'ya 'ateşkesi kabul edersen kabineyi dağıtırız' resti: Biden'ın teklifi tehlikeli

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes teklifinin kabul edilmesi durumunda hükümetten çekileceklerini açıkladı. Biden'ın açıkladığı ve Hamas'ın kabul edeceğini açıkladığı ateşkesin 'tehlikeli' olduğunu söyleyen Smotrich, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandırmayacaklarını söyledi.

19:00 - 3/06/2024 الإثنين
Güncelleme: 19:06 - 3/06/2024 الإثنين
AA
Bezalel Smotrich - Gazze Kasabı Netanyahu
Bezalel Smotrich - Gazze Kasabı Netanyahu

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin İsrail Meclisi önünde açıklamada bulundu.

"Biden'ın teklifi tehlikeli"

Biden'ın ateşkes teklifinin "tehlikeli" olduğunu ileri süren Smotrich, teklifin
“Savaş Kabinesi tarafından yetkisiz bir şekilde verildiği, İsrail hükümeti ve devleti için bağlayıcı olmadığını”
öne sürdü.

Ateşkes kabul edilirse hükümeti dağıtacaklar

Smotrich, hükümetinin teklifi kabul etmesi halinde
“bunun bir parçası olmayacakları ve başarısız (Netanyahu hükümeti) liderliği yenisiyle değiştirmek için çalışacaklarını”
söyledi.
Maliye Bakanı Smotrich, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada,
"Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim."
demişti.

ABD'nin ateşkes teklifi

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden,
"çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini"
aktarmıştı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da, "Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denilmişti.



#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Bezalel Smotrich
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