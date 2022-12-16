Dünya New York 2024te evcil hayvan dükkanlarında hayvan satışını yasaklayacak
AMERİKA

New York 2024'te evcil hayvan dükkanlarında hayvan satışını yasaklayacak

Vali Kathy Hochul tarafından imzalanan ve arzı durdurmak için tasarlanan yeni bir yasa uyarınca, Aralık 2024'te New York eyaletinde evcil hayvan perakendecilerinin köpek, kedi ve tavşan satışı yasaklanacak.

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Haber Merkezi Reuters
​New York 2024te evcil hayvan dükkanlarında hayvan satışını yasaklayacak
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Hochul, evcil hayvan dükkanlarında evcil hayvan satışını yasaklamanın hayvan refahını korumaya yardımcı olacağını ve toptancı yetiştiricileri kontrol altına alacağını söyledi.

New York, California, Illinois ve Maryland dahil olmak üzere, bu tür satışlara benzer yasaklar koyan eyaletler grubuna katılacak. Yasa, evcil hayvan dükkanlarının, kiralama alanı da dahil olmak üzere evlat edinmeleri teşvik etmek için hayvan barınaklarıyla birlikte çalışmasına açık kapı bırakıyor.

Hochul yaptığı açıklamada, "New York'taki köpekler, kediler ve tavşanlar sevgi dolu evleri ve insanca muameleyi hak ediyor" dedi.

Hayvan refahı grupları tasarının imzalanmasını kutlarken, bazı evcil hayvan işletmeleri bunun sektördeki meşru birimlere zarar vereceğine dair endişelerini dile getirdi.

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