New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturması adli soruşturmaya dönüştü ABD'de New York Başsavcılığı, eski Başkan Donald Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurdu. New Başsavcısı Letitia James'in Sözcüsü Levy, "Manhattan Bölge Savcılığı ile birlikte Trump Organizasyonu hakkında aktif bir cezai soruşturma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 19 Mayıs 2021, 14:13 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 14:21 AA