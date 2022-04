New York Başsavcısından Adalet Bakanlığına çağrı: Müslüman karşıtı gruplar soruşturulmalı New York Başsavcısı, ABD'deki Müslüman toplulukların arasına sızarak casusluk yaptığı iddia edilen Müslüman karşıtı bir nefret grubuna ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu. James yayınlanan basın açıklamasında, "Kutsal ramazan ayında, Müslüman topluluklarımıza desteğimizi göstermemiz, İslamofobi'ye ve her türlü nefrete karşı durmamız her zamankinden daha önemli. Açık konuşayım, nefrete boyun eğmeyeceğiz ve İslamofobi'yi güçlendirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

