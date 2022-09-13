New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,94 azalışla 31.104,97 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 4,32 azalarak 3.932,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü. Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.

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