​New York borsası beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, "Gelin annelerimizin feryadına ortak olalım; seslerine ses, nefeslerine nefes olalım" çağrısında bulundu. Biçer, "Tüm anne ve babalara da çağrımdır. Lütfen evlatlarınıza sahip çıkın. Lütfen gelin Diyarbakır anneleriyle tek yumruk olalım. Hepimiz 84 milyon olarak evladımıza sahip çıkalım" dedi.