New York Havalimanı'ndaki güvenlik zafiyeti sosyal medyada gündem oldu: Pasaportu ve uçak bileti olmadan ABD'den Fransa'ya uçtu

57 yaşındaki Svetlana Dali, 26 Kasım'da New York’taki JFK Uluslararası Havaalanı’ndan Paris Charles de Gaulle Havaalanı’na giden Delta uçuşu 264'e gizlice bindi. Federal savcılar, geçen hafta New York'tan Fransa'ya giden bir uçağa gizlice binen bir kadının pasaportu ve hatta uçak bileti olmadan bunu başardığını söyledi.





Yetkililer, 57 yaşındaki Svetlana Dali'nin yolculuğu için Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndaki en yoğun dönemlerinden biri olduğunu, güvenliğin zafiyeti ve biniş yapan yolcuların kalabalığından kaynaklı olduğunu ifade etti.





Yolculuğu tuvalette geçirdi

Dali, önce bir uçuş ekibine sızdı ve onlarla birlikte bir kontrol noktasından geçti. Daha sonra, uçak bileti istemeyen Delta Air Lines çalışanlarının yanından geçerek tamamen dolu bir uçağa bindi. 57 yaşındaki kadın, tüm yolculuğunu tuvalette geçirdiğini ifade etti.





Dali, Fransız yetkililerin gözetiminde yaklaşık bir hafta geçirdikten sonra Çarşamba akşamı Kennedy Havaalanı'nda F.B.I. ajanları tarafından tutuklandı.



