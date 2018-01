Amerika haberleri: New York JFK Havalimanı'nı su bastı yolcular tahliye edildi New York JFK Havalimanı'nı su bastı yolcular tahliye edildi New York JFK Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanın bir bölümü kısmen tahliye edildi.

Haber Merkezi 08 Ocak 2018, 06:00 Son Güncelleme: 08 Ocak 2018, 06:02 AA