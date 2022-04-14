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Dünya New York metrosunda silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklu yargılanacak
AMERİKA

New York metrosunda silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklu yargılanacak

New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak gözaltına alınan Frank James'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Yakalanan 62 yaşındaki James'in mahkemedeki ilk duruşmasında, metro saldırısını gerçekleştirdiğine dair kanıtların güçlü olması nedeniyle tutuklu yargılanması ve kefalet bedeli belirlenmemesine karar verildi.

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Haber Merkezi AA
New York metrosunda silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklu yargılanacak
New York metrosunda silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklu yargılanacak.

Başsavcı Yardımcısı Sara K. Winik, uzun süre hazırlık yapıldığı düşünülen olayla ilgili, "Sanık, saldırıyı önceden tasarlamış ve dikkatlice planlamış. Tüm şehirde teröre sebebiyet verdi." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin çok sayıda kanıt olduğu, James'in banka kartı, cep telefonu ve kiraladığı minibüsün anahtarının olay yerinde bulunduğu belirtildi.

James'in saldırıda kullandığı tabancayı 2011'de Ohio'daki lisanslı bir silah satıcısından satın aldığı kaydedildi.

Brooklyn'deki metro saldırısı

New York'ta 12 Nisan Salı Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı 62 yaşındaki Frank James, dün öğle saatlerinde ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.

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