New York Times 'gizli düşman' diye duyurmuştu: Zelenskiy'den istihbarat servisi operasyonu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Ülkenin kalbi Kiev'i kuşatan ancak tüm çabalara rağmen düşüremeyen Rusya hedefine Ukrayna'nın batısını koymuş ve tüm gücü ile bu bölgeyi hedef almıştı. Bu strateji değişikliğinin meyvelerini toplayan Rusya kritik öneme sahip kentleri birer birer ele geçirirken Ukrayna radikal kararlara imza atmaya devam ediyor.

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova’yı yayınladığı kararname ile görevden aldığını duyurarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

New York Times (NYT) bu gelişmeyi 'Zelenskiy gizli düşmanı hedef aldı' başlığı ile okurlarına duyurmuş ve haberde bunun Zelenski'nin Ukrayna'nın savaş çabalarını baltalayan unsurlara karşı daha agresif bir yaklaşım içerisine girdiğinin sinyali olduğu yorumuna yer vermişti.

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Haberin yayınlanmasından saatler sonra Zelenskiy aldığı yeni kararları kamuoyu ile paylaştı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Zelenski, her gece yaptığı video konuşmasında, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) 'personel denetiminin' devam ettiğini ve 28 yetkilinin görevden alınmasına karar verildiğini söyledi.

DÜNYA Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı

'Farklı seviyeler, farklı odak alanları. Ancak nedenler benzer' diyen Zelenski, görevden alınan kişilerin çalışmalarının yetersiz olduğunun altını çizdi. Zelenski ayrıca Ukrayna silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki bölgelerde Rus güçlerine önemli kayıplar verdirdiğini belirtti.