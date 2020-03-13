Dünya New York Times skandaldan geri adım attı Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
AMERİKA

New York Times skandaldan geri adım attı: Türkiye fotoğraflarını kaldırdı!

New York Times gazetesi, ABD'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını sitesinden kaldırdı.

Haber Merkezi AA
New York Times, BBC ve CNN International'ın skandal manşetleri büyük tepki çekmişti.
New York Times, BBC ve CNN International'ın skandal manşetleri büyük tepki çekmişti.

Gazetenin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Kovid-19'un dünyanın çeşitli bölgelerindeki etkisini göstermek için içeriklerinin yanı sıra sitelerinde çıkan slaytların ekran görüntüsüne yer verildi ve "İstanbul imgesi dahil edilerek bir karışıklık yaşandığını fark ettiğimizde fotoğrafı kaldırdık." ifadesi kullanıldı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, New York Times ve CNN gibi Amerikan basın kuruluşlarının Kovid-19 haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak manipülasyon yapmasına sert tepki göstermişti.

"OBJEKTİF HABERCİLİK KURALLARINA AYKIRI"


Varank, Twitter hesabında fotoğraflar için "Koronavirüs gibi bu zihniyet de karantina altına alınmalı." değerlendirmesini yapmış, Büyükelçiliğin taleplerine rağmen New York Times'ın bu konuda düzeltme yayımlamayı reddetmesini kınayan Kılıç, "ABD'nin Şengen ülkelerinden gelen seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından bu haberler için New York Times, CNN ve CNN International'ın İstanbul'da çekilen fotoğraflarını kullandığını görmek rahatsız edicidir. Bu, profesyonel ve objektif habercilik ilkelerine aykırıdır." diye konuşmuştu.

"OLUMSUZ ALGI OLUNCA AVRUPA'NIN PARÇASI OLUYORUZ"

Aybet de Twitter hesabında, Türkiye'nin ABD'nin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasında yer almadığını vurgulayarak, tepkisini "Böyle durumlarda Avrupa'nın parçası olarak kabul ediliyoruz." ifadesiyle ortaya koymuştu.

BATI BASININDA MANİPÜLASYON!

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında, cuma gecesinden itibaren Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı.

Türkiye seyahat yasağı gelen ülkeler arasında dahi bulunmamasına rağmen CNN, New York Times, BBC gibi Amerikan ve İngiliz basın kuruluşları ilgili haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanmıştı.

Gezinin bilinmeyen yüzünü anlattı

Gezi'nin bilinmeyen yüzünü anlattı

"Sn. Gül Cumhurbaşkanımızı arayarak Taksim'e giriş için ısrar etti."
Uçaklar bomboş

Uçaklar bomboş

​Avrupalı ve Asyalı hava yolu şirketleri sinek avlıyor.
81 ildefiyat denetimi

81 ilde
fiyat denetimi

​Bakan Pekcan'ın talimatıyla harekete geçtiler.
Stokta ve üretimde <br>hiçbir sıkıntı yok

Stokta ve üretimde
hiçbir sıkıntı yok

İş dünyasından vatandaşları rahatlatan açıklama.
Borsada<br>koronavirüs önlemi

Borsada
koronavirüs önlemi

Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​3 ay askıya alındı, kolonya ve dezenfektan üretimi artacak.
Peş peşe<br>iptaller geliyor

Peş peşe
iptaller geliyor

​Koronavirüs salgını iş dünyasını da vurdu.
Türkiye'de ikinci korona vakası

Türkiye'de ikinci korona vakası

Bakan Koca: İlk hastamızın çevresindeki bir kişi.

İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
102 yıl önce<br>aynı manzara

102 yıl önce
aynı manzara

​Tarihin en büyük salgınında 50 milyon kişi ölmüştü.
Tatil kararından veliler memnun

Tatil kararından veliler memnun

"​Dışarı çıkmayacaklar evde oturacaklar, korunacaklar."
3 ilde dev operasyon

3 ilde dev operasyon

1012 güvenlik görevlisi katılıyor.
Öğrenciler talebe yetişemiyorlar

Öğrenciler talebe yetişemiyorlar

​Korona sonrası gece gündüz mesaiye başladılar.
Her burnu akan<br>hastaneye gitmesin

Her burnu akan
hastaneye gitmesin

​Uzmanlar: Her nezle belirtisi koronavirüs değildir!
Piyasalarda<br>koronavirüs krizi

Piyasalarda
koronavirüs krizi

Tarihe yeni 'kara perşembe' olarak geçti.
Koronavirüs çağrısı!

Koronavirüs çağrısı!

​İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.