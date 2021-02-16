New York Times: Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç

Amerika'nın önde gelen yayın organlarından New York Times’da, Suriye’deki Türkiye etkisine ilişkin bir yazı yayımlandı. Bölge halkının “Türkler olmadan hayatta kalamayız” görüşüne yer verilen yazıda, Türkiye’nin önemine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin Suriye’deki varlığı çok eleştirildi ama bugün Suriyeliler, Türklerin orada olmasından memnun. Milyonlarca insan için Türkiye fırsat sunan tek ülke.

Türkiye, Suriye’de 5 milyona yakın yerinden edilmiş ve savunmasız sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç.

Esed ve Rusya’nın olası katliamı ile sivillerin arasında duran tek şey Türk askerleri.

Ankara, geçtiğimiz sene İdlib’deki Rusya ve Esed rejimi operasyonuna karşı beklenmedik bir duruş sergileyerek, Türk ordusunun hattı tutmaya sadece niyetli değil, aynı zamanda muktedir olduğunu da gösterdi."

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