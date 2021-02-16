Dünya New York Times Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç
AMERİKA

New York Times: Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’da yayımlanan yazıda, Türkiye’nin yaklaşık beş milyon yerinden edilmiş ve savunmasız sivili koruyan tek uluslararası güç olduğu ifadesine yer verildi. Yazıda, Esed rejiminin katliamları ile siviller arasında duran tek şeyin Türk askeri olduğu belirtilirken, "Türk ordusu, hattı tutmaya sadece niyetli değil, aynı zamanda muktedir olduğunu da gösterdi" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Amerika'nın önde gelen yayın organlarından New York Times’da, Suriye’deki Türkiye etkisine ilişkin bir yazı yayımlandı. Bölge halkının “Türkler olmadan hayatta kalamayız” görüşüne yer verilen yazıda, Türkiye’nin önemine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin Suriye’deki varlığı çok eleştirildi ama bugün Suriyeliler, Türklerin orada olmasından memnun. Milyonlarca insan için Türkiye fırsat sunan tek ülke.

Türkiye, Suriye’de 5 milyona yakın yerinden edilmiş ve savunmasız sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç.

Esed ve Rusya’nın olası katliamı ile sivillerin arasında duran tek şey Türk askerleri.

Ankara, geçtiğimiz sene İdlib’deki Rusya ve Esed rejimi operasyonuna karşı beklenmedik bir duruş sergileyerek, Türk ordusunun hattı tutmaya sadece niyetli değil, aynı zamanda muktedir olduğunu da gösterdi."

Operasyon dünya basınında: Türkiye tehditlere boyun eğmiyor
DÜNYA
Operasyon dünya basınında: Türkiye tehditlere boyun eğmiyor

'Fırat Kalkanı' Suriye halkına umut oldu
DÜNYA
'Fırat Kalkanı' Suriye halkına umut oldu
Abone Ol Google News
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu, tezgahlar boş kaldı.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

​Bakan Soylu Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te açıklama yapıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon İl Kongresinde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.