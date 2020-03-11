Dünya New York Timesta bomba yazı Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri
AMERİKA

New York Times'ta bomba yazı: Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından yüzbinlerce sığınmacı Avrupa'ya geçmek için sınıra akın etti. Sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan hükümeti tarafından askeri müdahalede bulunuldu. Sınırda adeta sığınmacılar bir zulüm yaşarken New York Times’ta yer alan bir habere göre; Yunan hükümetinin, Avrupa’ya geçmek isteyenleri uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye’ye geri gönderdiği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler
Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler

New York Times’ta (NYT) yer alan “Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:’Hayvanlar gibiyiz’” başlıklı araştırma haberde, Yunanistan’da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

GİZLİ BİR MERKEZ VAR

Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye’ye geri gönderdiği kaydedildi.

  • Haberde, NYT’nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.

“Zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele”

Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski BM insan hakları özel raportörü Francois Crépeau, ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve Avrupa Birliği hukukunun “zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele” ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı.

  • İsviçre araştırma grubu Respond tarafından da söz konusu yargısız merkezin varlığının teyid edildiğinin altı çizilen haberde, ayrıca Yunan güçlerinin Ege Denizi'nde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sığınmacı botlarına tehlikeli bir şekilde şiddet ve tacizde bulunduğuna değinildi.

NYT, Yunan hükümetinin ‘yalan haber’ diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub’un sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyid ettiklerini kaydetti.

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