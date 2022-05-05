Dünya New York Timestan çok konuşulacak iddia Rus general suikastlarının arkasında ABD var
AVRUPA

New York Times'tan çok konuşulacak iddia: Rus general suikastlarının arkasında ABD var

New York Times'ın ismini açıklamadığı üst düzey ABD yetkililerine dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna-Rusya savaşında bir çok Rus generalin öldürülmesi için gerçek zamanlı kritik istihbarat bilgilerini Ukrayna'ya verdi.

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​New York Timestan çok konuşulacak iddia: Rus general suikastlarının arkasında ABD var
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Rusya Ukrayna savaşının yarattığı yankılar aralıksız devam ediyor. Şimdiye dek karşılıklı büyük çatışmalar yaşanırken, saldırılarda 12 Rus generalin Ukrayna kuvvetlerince öldürüldüğü gündeme gelmişti.

12 Rus generalin öldürülmesinde ABD'nin payı var

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya olan desteğini sık sık dile getiren ve silah yardımında bulunan ABD'nin, Rus generallerin suikastında da parmağı olduğu ortaya atıldı.

ABD'li çok satan gazete New York Times'ın haberine göre, ABD istihbaratı, Ukrayna ordusunun çok sayıda Rus generali öldürmesine yardım etti.

ABD, Ukrayna'ya Rus birliklerinin beklenen hareketleri, lokasyonları ve Rusya'nın mobil askeri merkezlerine ilişkin diğer detaylar konusunda bilgi sağladı.

  • ABD'nin Ukrayna kuvvetlerine verdiği gerçek zamanlı istihbaratların, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın 'gizli savaş planınından' alınan asker hareketlerini içerdiğinin belirtildiği haberde, suikastların bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştiği detayı yer aldı.

İsmi paylaşılmayan kaynaklardan aktarılan bilgilere dayandırılan haberde, Rus generallerden kaç tanesinin ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya asker hareketleri hakkında bilgilerin nasıl elde edildiği detaylarıysa yer almadı.

Savaşın başladığı günden bu yana ABD'nin düzenli olarak, yer değiştiren mobil Rus karargahları hakkında Ukrayna'ya bilgi aktardığı iddialarının yanı sıra, cephe hattındaki coğrafi bilgilerle ABD'den gelen bilgileri birlikte analiz eden Ukrayna ordusunun bu sayede savaşta önemli bir avantaj elde ettiği de haberde yer aldı.

  • Pentagon ve Beyaz Saray'dan henüz habere ilişkin bir yorum gelmezken yayınlanan haberin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Konsey Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı, Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını belirtti.

Rus devlet kanalında Batı'ya nükleer tehdit
DÜNYA
Rus devlet kanalında Batı'ya nükleer tehdit

Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
FOTOĞRAF 11
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.
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Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor.\" ifadelerini kullandı.
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KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK<br><br>Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı “Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok.” diyerek kınadı.
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Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla \"ilgisi olmadığını\" savundu.
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Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada \"Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır.\" dedi.
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Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Pavlo Kyrylenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazmıştı.
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Ukrayna’nın, Rusya saldırıların yönünü Donbass’a çevirmeye karar verince bu bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptığı biliniyor. Tren istasyonunda biriken kalabalığın da Rusların hedefi olmak istemeyen çok sayıdaki sivilden kaynaklandığı açıkça görülüyor.
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EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR<br><br>Batılı kaynaklar Rusya saldırıyı düzenlediğini inkâr etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı.
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Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.
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Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye’de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında ‘Kahramanlık’ ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.
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General Dvornikov’un Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.
Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 45'inci gününe girdi. Dünya ise dün yaşanan kanlı tren istasyonu saldırısının şokunu henüz üzerinden atamadı. 52 kişinin öldüğü saldırı için Rusya sorumluluğu kabul etmezken emri veren Rus generalin kimliği Batılı kaynaklar tarafından açıklandı.

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