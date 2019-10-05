Dünya New Yorkta 4 evsiz uykuları sırasında öldürüldü
AMERİKA

New York'ta 4 evsiz uykuları sırasında öldürüldü

Manhattan'ın Chinatown Mahallesi'nde 4 evsiz erkek sokakta uyurken başka bir evsiz tarafından öldürüldü, 1'i ise ağır yaralandı. 24 yaşındaki bir evsiz, şüpheli olarak gözaltına alındı. Öte yandan ABD'de yaklaşık 550 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta, evsiz 4 kişi sokakta uyurken öldürüldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın Chinatown Mahallesi'nde sokakta uyuyan evsiz 4 erkek "metal bir nesne" ile öldürüldü, 1 evsiz ise ağır yaralandı.

24 yaşındaki bir evsizin, cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD'de 550 bin kişi evsiz

  • Yaklaşık 550 bin kişinin evsiz olduğu ABD'de evsizlerin en fazla olduğu bölgenin ise finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunuyor.

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