New York'ta 4 evsiz uykuları sırasında öldürüldü Manhattan'ın Chinatown Mahallesi'nde 4 evsiz erkek sokakta uyurken başka bir evsiz tarafından öldürüldü, 1'i ise ağır yaralandı. 24 yaşındaki bir evsiz, şüpheli olarak gözaltına alındı. Öte yandan ABD'de yaklaşık 550 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Haber Merkezi 05 Ekim 2019, 18:47 Son Güncelleme: 05 Ekim 2019, 18:55 AA