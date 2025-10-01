New York’ta AA kameramanı polis tarafından darp edildi

New York’ta ICE polisinin müdahalesi sonucu düşerek kafasını çarpan AA başkameramanı Vural Elibol hastaneye kaldırıldı.
ABD’nin New York kentinde Federal Mahkeme’de duruşma sonrası göçmenleri gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen Anadolu Ajansı başkameramanı Enes Elibol, polis müdahalesine maruz kaldı.
Elibol, gözaltı işlemini kayda almak isterken bir polis tarafından sert şekilde engellendi. Müdahale sonucu sırtüstü düşen gazeteci, kafasını yere çarparak yaralandı.
Çevrede bulunan gazeteciler hemen Elibol’un yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle bir süre hareketsiz kalan Elibol, beyin sarsıntısı ihtimaline karşı ambulans beklenirken yerde sabit tutuldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elibol’a boyunluk takarak ambulansla hastaneye sevk etti. İlk tetkikleri yapılan gazeteci, röntgen çekimlerinin ardından müşahede altına alındı.