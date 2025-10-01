Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
New York’ta AA kameramanı polis tarafından darp edildi

New York’ta AA kameramanı polis tarafından darp edildi

10:021/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Olay yerine ulaşan ambulanstaki sağlık görevlilerinin boyunluk takmasının ardından Elibol, hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine ulaşan ambulanstaki sağlık görevlilerinin boyunluk takmasının ardından Elibol, hastaneye kaldırıldı.

New York’ta ICE polisinin müdahalesi sonucu düşerek kafasını çarpan AA başkameramanı Vural Elibol hastaneye kaldırıldı.

ABD’nin New York kentinde Federal Mahkeme’de duruşma sonrası göçmenleri gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen Anadolu Ajansı başkameramanı Enes Elibol, polis müdahalesine maruz kaldı.


SERT MÜDAHALE SONRASI YERE DÜŞTÜ

Elibol, gözaltı işlemini kayda almak isterken bir polis tarafından sert şekilde engellendi. Müdahale sonucu sırtüstü düşen gazeteci, kafasını yere çarparak yaralandı.




MESLEKTAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Çevrede bulunan gazeteciler hemen Elibol’un yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle bir süre hareketsiz kalan Elibol, beyin sarsıntısı ihtimaline karşı ambulans beklenirken yerde sabit tutuldu.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elibol’a boyunluk takarak ambulansla hastaneye sevk etti. İlk tetkikleri yapılan gazeteci, röntgen çekimlerinin ardından müşahede altına alındı.

#new york
#abd
#amerika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi tutarları güncellendi: Evlilik kredi destek başvurusu şartları neler?