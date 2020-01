New York'ta bindiği taksinin şoförü, Türk bayrağı rozetini görünce ücret almadı: Erdoğan benim ailemi kurtardı New York'ta bindiği taksinin şoförü, Türk bayrağı rozetini görünce ücret almadı: Erdoğan benim ailemi kurtardı New York’ta yaşayan Bangladeş kökenli ABD'li Süleyman Ali, yakasında taşıdığı Türk bayrağı rozetini gören taksi şoförünün, ''Erdoğan benim ailemi kurtardı'' diyerek kendisinden para almadığını söyledi. Süleyman Ali “(Şoför) Bana Suriyeli bir Kürt olduğunu, ülkede savaş başlayınca ailesiyle kaçarak Türkiye’ye sığındığını anlattı. Türkiye’nin kendilerine en iyi şekilde sahip çıktığını belirterek Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Araçtan inerken söylediği son söz de beni derinden etkiledi. Bana, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok sıkıntı ile mücadele ediyor olabilir ama Müslüman ümmet ve dünyanın geri kalanı onunla emin ellerde’ dedi” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 01 Ocak 2020, 12:17 Son Güncelleme: 01 Ocak 2020, 12:18 AA