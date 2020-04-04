New York’ta hayırsever ev sahibinden örnek davranış: 80 kiracısına nisan ayı kiralarını hediye etti

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Salerno, 80 kiracısının nisan ayı kira bedellerini almayarak, salgın yüzünden zor günler geçirenlere biraz olsun destekte bulunmak istediğini belirtti.

Kiracılara sürpriz

Sahip olduğu 18 apartman binasının panolarına salgına karşı bildiriler asan Salerno, "Hepimizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı kiralarımdan feragat ediyorum" notuyla kiracılarına sürpriz yaptı.

Kira gelirinden feragat etmesi kısa sürede hem ulusal hem de sosyal medyada ilgi çeken Salerno, yerel Greepointers gazetesine verdiği röportajda, "Kaybedeceğim gelir önemli değil, şu anda insanların sağlığı daha önemli." ifadesini kullandı.

ABD'de yayılan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği yer olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 100 bini aşmış, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bine yaklaşmıştı.

OYNAT 00:00 Koç Üniversitesi Mehmet Çilingiroğlu'nu canlı yayın sırasında işten kovdu ABD'de görev yapan, koronavirüs tedavisi konusunda yaptığı tespitler ve Türkiye'nin sağlık sistemini övmesi ile gündem olan Prof. Dr. Çilingiroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı. Çilingiroğlu, kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirterek 'Misafir Profesörlük görevime son vermişler. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak' dedi. BiP'te paylaş

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