Dünya New Yorkta hayırsever ev sahibinden örnek davranış 80 kiracısına nisan ayı kiralarını hediye etti
AMERİKA

New York’ta hayırsever ev sahibinden örnek davranış: 80 kiracısına nisan ayı kiralarını hediye etti

New York’un Brooklyn bölgesinde yaşayan Mario Salerno adlı bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 80 kiracısının nisan ayı kiralarından feragat etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Salerno, 80 kiracısının nisan ayı kira bedellerini almayarak, salgın yüzünden zor günler geçirenlere biraz olsun destekte bulunmak istediğini belirtti.

Kiracılara sürpriz

Sahip olduğu 18 apartman binasının panolarına salgına karşı bildiriler asan Salerno, "Hepimizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı kiralarımdan feragat ediyorum" notuyla kiracılarına sürpriz yaptı.

Kira gelirinden feragat etmesi kısa sürede hem ulusal hem de sosyal medyada ilgi çeken Salerno, yerel Greepointers gazetesine verdiği röportajda, "Kaybedeceğim gelir önemli değil, şu anda insanların sağlığı daha önemli." ifadesini kullandı.

ABD'de yayılan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği yer olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 100 bini aşmış, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bine yaklaşmıştı.

Koç Üniversitesi Mehmet Çilingiroğlu'nu canlı yayın sırasında işten kovdu
OYNAT 00:00
Koç Üniversitesi Mehmet Çilingiroğlu'nu canlı yayın sırasında işten kovdu
ABD'de görev yapan, koronavirüs tedavisi konusunda yaptığı tespitler ve Türkiye'nin sağlık sistemini övmesi ile gündem olan Prof. Dr. Çilingiroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı. Çilingiroğlu, kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirterek 'Misafir Profesörlük görevime son vermişler. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak' dedi.


Abone Ol Google News
20 Nisana kadar durduruldu

20 Nisan'a kadar durduruldu

​Koronavirüs önlemlerinde yeni karar.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi
İşte o 10 emir

İşte o 10 emir

​Erdoğan, Mustafa Kemal'in 'Tekalif-i Milliye' emirlerini hatırlattı.
Kimlerin gireceği açıklandı

Kimlerin gireceği açıklandı

​Yasak getirilen şehirlerle ilgili flaş açıklama.
Verilerdeki <br>iki kritik detay

Verilerdeki
iki kritik detay

​Vefat edenlerin ikincil hastalıkları dikkat çekti.
20 yaş altına <br>sokağa çıkma yasağı

20 yaş altına
sokağa çıkma yasağı

30 büyükşehir ve Zonguldak giriş çıkışa kapatıldı.
Altmış dokuz kayıp

Altmış dokuz kayıp

Bakan Koca, yeni tedbirler alındığını da açıkladı.
Güvenlik <br>Konseyini topladı

Güvenlik
Konseyini topladı

Putin'den Rusya ekonomisi için kritik tespit.
On beş gündür <br>denizde bekliyorlar

On beş gündür
denizde bekliyorlar

​Gemideki Türklerin test sonuçları açıklandı.
900 milyonu aştı

900 milyonu aştı

​Türkiye, zor günlerde tek yürek oldu.
Atama listesi ve <br>takvim yayımlandı

Atama listesi ve
takvim yayımlandı

​Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi.
Terörist cenazesinde<br>koronaya davetiye

Terörist cenazesinde
koronaya davetiye

​Kol kola girip yürüdüler, el ele tutuşup halay çektiler...
Türkiye'de virüs önlemleri

Türkiye'de virüs önlemleri

​AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarda bulundu.
Tutuklandı

Tutuklandı

Kuran'ı Kerim ile dalga geçmişti, inkar etti.
TTB konuşuyor<br>Suriyeli doktorlar çalışıyor

TTB konuşuyor
Suriyeli doktorlar çalışıyor

Hiçbir ücret talep etmeden kontrol noktalarında ateş ölçüyorlar.
İngiltere'ye<br>virüs 'kit'lemişler!

İngiltere'ye
virüs 'kit'lemişler!

​Test kitlerinde korona çıktı, teslimat durdu.
Her hafta<br> bir camide

Her hafta
bir camide

Diyanet, cuma namazı açıklaması yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.