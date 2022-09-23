Dünya New Yorkta İletişim Başkanlığının Türkiye isimli kitabı tanıtıldı
AMERİKA

New York'ta İletişim Başkanlığının 'Türkiye' isimli kitabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çok dilli hazırlanan "Türkiye" kitabının tanıtımı, ABD'nin New York eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) açılış haftası çerçevesinde yapıldı. İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından yanında 12 kitaplık setle birlikte hazırlanan Türkiye kitabında, 3 ana bölüm ve 16 başlıkta, "Ana Hatlarıyla Türkiye, Dünyada Türkiye ve Diğer Kamu Hizmetleri" konularına yer verildi.

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Haber Merkezi AA
New Yorkta İletişim Başkanlığının Türkiye isimli kitabı tanıtıldı
New York'ta İletişim Başkanlığının "Türkiye" isimli kitabı tanıtıldı.

New York Türkevi'nin girişine kurulan tanıtım standında hafta boyunca sergilenen ve Türkiye’ye ait birbirinden güzel görsellerle zenginleştirilen ansiklopedi niteliğindeki kitap, binada gerçekleştirilen program ve etkinliklere davetli olarak katılan uluslararası birçok siyasetçi ve diplomat başta olmak üzere seçkin konuklara hediye edildi.

Girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimine ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un önsözüne yer verilen kitap, "Türkiye" adının uluslararası kullanımının yaygınlaşmasına da katkı sağlanması amacıyla, BM açılış haftası boyunca Erdoğan'ın görüştüğü liderlerin tümüne ve heyet üyelerine de takdim edildi.

Yerli ve yabancı konukların Türkiye hakkında tüm bilgileri ayrıntılı şekilde öğrenebilmesi için Türkçe ve İngilizce iki set halinde hazırlanan külliyatta yer alan "Gayri Askeri Statüdeki Adalar" isimli kitaba ayrıca, ülkenin dış politikasının en önemli konuları arasında bulunması nedeniyle, Yunanca ve Fransızca tercümeler de eklendi.

Kitap setinde yer alan "Türkiye’nin Afrika’ya Dost Eli" isimli çalışmada ise, Türk milletinin Afrika halklarına ulaştırdığı insani yardımlardan bahsedilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye-Afrika arasındaki iş birliğinin geldiği seviye ve taşıdığı büyük potansiyel ortaya konuldu.

İletişim Başkanlığının hem içerik hem görsel anlamda titiz bir çalışmayla hazırladığı sette, "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi", "İnsani Diplomasi", "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Stratejisi" ve "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünya'ya Çağrısı" gibi, ülkenin uluslararası gündemi ve vizyonuna yönelik kitaplar bulunuyor.

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