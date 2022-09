New York'ta Müslümanların yüzde 64'ü önyargı veya nefret suçunun hedefi oldu ABD'nin New York şehrinde yaşayan Müslümanların yüzde 64'ünün nefret suçu, önyargı ya da her ikisinin birden hedefi olduğu ve bunlardan sadece yüzde 4'ünün güvenlik güçlerine rapor edildiği belirtildi.

Abone Ol