Dünya New Yorkta sel Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
AMERİKA

New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

ABD New York'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu ve olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
New Yorkta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
New York sular altında.

ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:

"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz.

Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak durun. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.

Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda da, metronun kullanılamadığı belirtildi ve insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

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