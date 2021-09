New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:

"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz.

Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak durun. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda da, metronun kullanılamadığı belirtildi ve insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

