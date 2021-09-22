Dünya New Yorkta yaşayanlardan Erdoğan yorumu Sıkı çetin adam
AMERİKA

New York'ta yaşayanlardan Erdoğan yorumu: Sıkı çetin adam

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin izlenimlerini aktardı. Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" demesinin ve küresel adaletsizliğe dikkat çekmesinin sokaklarda karşılığı olduğunu belirten Acet, Central Park’ın girişinde fayton taşımacılığı yapan Gana kökenli bir adamın, Erdoğan için "Sıkı, çetin adam" ifadesini kullandığını, Bangladeşli bir esnafın da Türkiye'den geldiklerini öğrenir öğrenmez kendisine gülümseyerek "Erdoğan" dediğini aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
New Yorkta yaşayanlardan Erdoğan yorumu: Sıkı çetin adam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu için gittiği ABD New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugün köşesinde izlenimlerini paylaştı.

Erdoğan'ın verdiği mesajların sokaklarda karşılığını bulduğunu ve her gittikleri yerde benzer bir manzarayla karşılaştıklarını aktaran Acet, şunları söyledi:

"ÇETİN ADAM"

Başka yerlerde bunu görüyorduk, New York’a geldik burada da öyle insanlarla karşılaştık.

Central Park’ın girişinde fayton taşımacılığı yapan Gana kökenli bir adam, “He is a tough man/Sıkı, çetin adam” dedi.

"ERDOĞAN"

Çeşitli ürünlerin satıldığı bir dükkanı işleten Bangladeşli, Türkiye’den geldiğimizi öğrenir öğrenmez gülümseyerek “Erdogan” dedi.

Mehmet Acet'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/yaza...

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